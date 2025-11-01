أسعار عملات وتذاكر المتحف الكبير

يعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير حدثا عالميا غير مسبوق يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وثراءها الثقافي، إذ يقام المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة في موقع يجمع بين عبق التاريخ وروعة الحداثة، ليكون أكبر صرح أثري وثقافي مخصص للحضارة المصرية عبر العصور.



ويأتي هذا الافتتاح تتويجا لجهود استمرت سنوات طويلة في إنشاء متحف فريد من نوعه، يمثل جسرا بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد للسياحة الثقافية في مصر.

المتحف المصري الكبير

أسعار الدخول والجولات الإرشادية بعد الافتتاح الرسمي

وفيما يتعلق بأسعار الدخول والجولات الإرشادية بعد الافتتاح الرسمي، أكدت إدارة المتحف المصري الكبير أن الأسعار ستظل ثابتة للمصريين دون أي زيادة، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا قدره 5 دولارات فقط للزوار الأجانب، وذلك حفاظا على التوازن بين تشجيع الزيارات المحلية وتحقيق العائد السياحي المناسب.

وتأتي الأسعار المعلنة على النحو التالي: التذاكر العادية للمصريين تبلغ 200 جنيه للبالغين و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن، بينما للعرب والأجانب 1450 جنيها للبالغين و730 جنيها للأطفال والطلاب، وللعرب والأجانب المقيمين في مصر 730 جنيها للبالغين و370 جنيها للأطفال والطلاب.

أما الجولات الإرشادية، فتبدأ أسعارها للمصريين من 350 جنيها للبالغين و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن، وللعرب والأجانب 1950 جنيها للبالغين و980 جنيها للأطفال والطلاب، وللمقيمين في مصر 980 جنيها للبالغين و500 جنيه للأطفال والطلاب.

اسعار العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والذهب احتفالا بافتتاح المتحف

وفي إطار الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي، أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والذهب احتفالا بافتتاح المتحف، وجاءت بتصميمات مستوحاة من الرموز الفرعونية الشهيرة، تعكس عظمة الفن المصري القديم وروح المتحف كأكبر صرح أثري في العالم.

وتطرح العملات في فئات متعددة، من أبرزها فئة الجنيه الواحد بسعر 2580 جنيها للعملة الفضية و84000 جنيه للذهبية، وفئة الخمسة جنيهات بسعر 3010 جنيهات للفضية و420000 جنيه للذهبية، وفئة 25 جنيها بسعر 4042 جنيها للفضية و472500 جنيه للذهبية، إلى جانب فئة 50 جنيها بسعر 4300 جنيه للفضية و498750 جنيها للذهبية، وأخيرا فئة 100 جنيه بسعر 5160 جنيها للفضية و551250 جنيها للذهبية.

وتعد هذه الإصدارات من القطع النادرة التي تستهدف هواة الاقتناء ومحبي التراث.

وتشهد احتفالية الافتتاح مشاركة غير مسبوقة من قادة وملوك وأمراء ورؤساء دول ومنظمات دولية من مختلف القارات، ما يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الحضاري الرائد.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مئات القنوات والمنصات الإعلامية العالمية ستبث فعاليات الافتتاح مباشرة إلى مئات الملايين حول العالم، مشيرا إلى اعتماد أكثر من 450 مراسلا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية.

كما أوضح أن الهيئة وفرت غرف عمليات ومراكز دعم إعلامي للصحفيين بالتعاون مع مؤسسة الأهرام لتغطية الحدث بعدة لغات.

المتحف المصري الكبير

ويقع المتحف المصري الكبير على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور التاريخية من ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني.

ومن أبرز معروضاته المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مكتملة منذ اكتشافها عام 1922، إلى جانب تمثال رمسيس الثاني والمسلة المعلقة وتماثيل تل الفرخة والملكة حتشبسوت.

ومن المقرر أن يفتح المتحف رسميا أمام الزوار في الرابع من نوفمبر المقبل، حيث تمتد ساعات العمل من الثامنة والنصف صباحا حتى السابعة مساء من الأحد إلى الجمعة، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة مساء يومي السبت والأربعاء، مع غلق شباك التذاكر قبل الإغلاق بساعة واحدة.

وأكدت الإدارة أن الحجز متاح فقط من خلال الموقع الرسمي للمتحف، محذرة من شراء التذاكر عبر أي منصات غير معتمدة.

وبذلك يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه ليكون شاهدا على عظمة الحضارة المصرية وإبداعها الخالد عبر التاريخ.