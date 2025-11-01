قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير| صور
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي
ناصر السيد

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت أن وزير الخارجية محمد علي النفطي، سيشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها إنه : "بتكليف من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، يشارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سُيقام يوم 01 نوفمبر 2025 بالقاهرة، وذلك استجابة لدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

وأضاف بيان الخارجية التونسية، أن هذا حضور وزير الخارجية في هذا الحفل يترجم عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التونسية المصرية ومتانتها، كما يعكس حرص تونس على مشاركة مصر الشقيقة احتفاءها بهذا الإنجاز الثقافي العالمي المميز الذي يجسم عراقة الحضارة المصرية.

واستحوذ افتتاح المتحف المصري الكبير على اهتمامات وسائل الإعلان العربية والدولية ، نظرا للأهمية الكبرى لهذا الحدث الذي يحضره أكثر من 70 قائد حول العالم ويستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في هذا الحدث المرتقب.

