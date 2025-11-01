وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت أن وزير الخارجية محمد علي النفطي، سيشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها إنه : "بتكليف من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، يشارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سُيقام يوم 01 نوفمبر 2025 بالقاهرة، وذلك استجابة لدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

وأضاف بيان الخارجية التونسية، أن هذا حضور وزير الخارجية في هذا الحفل يترجم عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التونسية المصرية ومتانتها، كما يعكس حرص تونس على مشاركة مصر الشقيقة احتفاءها بهذا الإنجاز الثقافي العالمي المميز الذي يجسم عراقة الحضارة المصرية.

واستحوذ افتتاح المتحف المصري الكبير على اهتمامات وسائل الإعلان العربية والدولية ، نظرا للأهمية الكبرى لهذا الحدث الذي يحضره أكثر من 70 قائد حول العالم ويستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في هذا الحدث المرتقب.