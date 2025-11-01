هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير

أبدت بطلة مصر في تنس الطاولة هنا جودة، فخرها الشديد بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعبر عن وجه مصر المشرق الذي يجمع بين الحضارة والتطور.

وقالت هنا جودة في تصريحات لموقع "صدى البلد": المتحف الكبير هو إنجاز يليق بعظمة مصر، ويعكس صورة مشرفة عن بلدنا أمام العالم خاصة إنه ليس فقط صرحا ثقافيا، بل رسالة بأن المصريين لا يعرفون المستحيل.

وأضافت البطلة المصرية أن الجيل الجديد من الرياضيين يشعر بالفخر بمثل هذه الإنجازات الوطنية، مؤكدة أن “ما يحدث في مصر اليوم يمنحنا دافعا اضافيا لمواصلة العمل والاجتهاد لرفع اسم بلدنا في كل المحافل”.

واختتمت جودة تصريحاتها قائلة: كل حجر في المتحف الكبير يحمل قصة، وكل رياضي في مصر يحلم أن يكون جزءا من هذه القصة التي تخلد عظمة هذا الوطن”.

