الخورأسقف بولس ساتي مهنئًا الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير حدث عالمي يخلّد مجد الأجداد

وجه اليوم، الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد حدثًا استثنائيًا عالميًا يعكس عظمة التاريخ المصري، ويجسد فخر الحاضر بالماضي.

وجاء بنص البرقية:

"بكل فخر واعتزاز نرفع لفخامتكم أسمى آيات التهاني، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الحدث العظيم الذي يملأ قلوب المصريين فخرًا، ويؤكد مواصلة مسيرة الأجداد العظام، وتسليم الأمانة للأحفاد، والأجيال القادمة. إن افتتاح هذا الصرح الفريد حدث عالمي لن يتكرر أبدًا".

رسالة سلام

وعبر الخورأسقف بولس ساتي، باسم الكنيسة الكلدانية في مصر، وجميع أبناء الطائفة، عن تقديره العميق للرئيس السيسي، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي من قيادات سياسية، وعسكرية، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع حضاري، بل رسالة سلام وحضارة من مصر إلى العالم.