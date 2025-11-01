انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل

رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بضيوف مصر الكرام، ومشاركتهم اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها.

كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم .. ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر حضارة تبني مستقبل.