فريال أشرف لـ صدى البلد : المتحف الكبير يترجم عظمة مصر واهتمام القيادة بتاريخها الخالد

أعربت البطلة الأولمبية فريال أشرف، صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، عن فخرها الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا المشروع العملاق يمثل رمزا لقدرة المصريين على تحقيق الإنجازات في كل المجالات.

وقالت فريال أشرف في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “المتحف الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل شهادة على عبقرية المصريين، ودليل على أن مصر الحديثة تسير على خُطى حضارتها العريقة بثقة وثبات”.

وأشادت البطلة المصرية برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم المشاريع القومية العملاقة التي تعزز من الهوية الوطنية، مؤكدة أن المتحف الكبير يعكس رؤية الدولة في تقديم صورة حضارية تليق بمكانة مصر أمام العالم.

واختتمت فريال تصريحاتها قائلة: نفتخر جميعا بأننا أبناء هذه الأرض التي تدهش العالم بتاريخها وقدرتها على البناء والعطاء، وافتتاح المتحف الكبير سيكون لحظة فخر لكل مصري ومصرية.

