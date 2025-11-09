الأوقاف تنظم ندوة توعوية عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بحقوق المنوفية

نظَّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوةً علميةً بكلية الحقوق جامعة المنوفية، تحت عنوان: “إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع”.

وذلك في إطار فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية، وبحضور الدكتور إبراهيم النجار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نورهان موسى، مدير وحدة الجودة بالكلية، وعددٍ من طلاب وطالبات الكلية.

تناولت الندوة مظاهر الإدمان الرقمي وأسبابه وآثاره الاجتماعية والنفسية، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل يؤدي إلى ضعف الروابط الأسرية، وإهدار الوقت، وانتشار الشائعات، والتعرض لمحتوى غير هادف.

كما أوضح الشيخ علي الغباشي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية، أن الإسلام دعا إلى الاعتدال في كل سلوك، مؤكدًا أن الاستخدام الواعي للتقنية ينبغي أن يكون في إطارٍ يحافظ على القيم الدينية والأخلاقية، ويخدم مصلحة الفرد والمجتمع.

وأوصت الندوة بضرورة ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، والحفاظ على الخصوصية، وتجنب المحتوى السلبي، وتوظيف المنصات الرقمية في نشر القيم الإيجابية وتعزيز روح الانتماء الوطني.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والتعليمية في مواجهة ظاهرة الإدمان الإلكتروني، وتوعية النشء بخطورة الإفراط في استخدام التكنولوجيا دون وعي أو ضوابط.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جهودها في تنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك» بجميع المحافظات، لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الشخصية الوطنية الواعية المستنيرة.