قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر: إجراءات ضد غير الملتزمين بضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد الاسكندرانى

قال مصدر مطلع بـ المتحف المصري الكبير، أن الفترة الماضية شاهدنا بعض السلوكيات غير المفضلة، من بعض الزوار خلال عمليه الزيارة وسيجرى التعامل مع الأمر.

أوضح المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك اتجاه نحو اتخاذ إجراء ضد غير الملتزمين بضوابط زيارة المتحف المصري الكبير، ولكن حتى اللحظة لايوجد أى قرار .
يذكر أن المتحف المصري الكبير وضع آداب وتعليمات عامة، أبرزها توعية جميع الزائرين سواء مصريين أو أجانب، منع لمس القطع الأثرية، الالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها الصحيحة بالإضافة إلى منع التدخين باستثناء الاماكن المخصصة له. 
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن المحظورات خلال زيارة المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الفلاش ممنوع، ولكن التصوير بالموبايل مسموح في كل القاعات ما عدا قاعة واحدة التي بها مقتنيات توت عنخ آمون".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "كيف تستطيعون ضبط هذا الأمر؟" أجاب قائلاً: "هناك عدد كبير من رجال الأمن الذين يضبطون هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه في حال العثور على كاميرات احترافية مخصصة لتصوير الأفلام يتم منعها منذ البداية، لأن هذا النوع من التصوير يتطلب تصريحًا خاصًا".
واختتم قائلاً: “هناك رغبة شديدة من معظم الزوار في الالتزام بهذه التعليمات، والحالات المخالفة نادرة جدًا”.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري المتحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الإغلاق الحكومي الاطول في الولايات المتحدة

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

اعتداءات المستونين الاسرائيليين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة وتحذير أممي من تفاقم العنف

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب آخر.. وتحطيم قبورا قرب المسجد الأقصى

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد