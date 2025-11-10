مصدر: إجراءات ضد غير الملتزمين بضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

قال مصدر مطلع بـ المتحف المصري الكبير، أن الفترة الماضية شاهدنا بعض السلوكيات غير المفضلة، من بعض الزوار خلال عمليه الزيارة وسيجرى التعامل مع الأمر.

أوضح المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك اتجاه نحو اتخاذ إجراء ضد غير الملتزمين بضوابط زيارة المتحف المصري الكبير، ولكن حتى اللحظة لايوجد أى قرار .

يذكر أن المتحف المصري الكبير وضع آداب وتعليمات عامة، أبرزها توعية جميع الزائرين سواء مصريين أو أجانب، منع لمس القطع الأثرية، الالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها الصحيحة بالإضافة إلى منع التدخين باستثناء الاماكن المخصصة له.

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن المحظورات خلال زيارة المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الفلاش ممنوع، ولكن التصوير بالموبايل مسموح في كل القاعات ما عدا قاعة واحدة التي بها مقتنيات توت عنخ آمون".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "كيف تستطيعون ضبط هذا الأمر؟" أجاب قائلاً: "هناك عدد كبير من رجال الأمن الذين يضبطون هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه في حال العثور على كاميرات احترافية مخصصة لتصوير الأفلام يتم منعها منذ البداية، لأن هذا النوع من التصوير يتطلب تصريحًا خاصًا".

واختتم قائلاً: “هناك رغبة شديدة من معظم الزوار في الالتزام بهذه التعليمات، والحالات المخالفة نادرة جدًا”.