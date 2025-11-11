قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين دعم الشباب وحرص كبار السن.. صناديق الاقتراع في الإسكندرية تشهد إقبالاً متزايداً

فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
أحمد العيسوي

وسط أجواء احتفالية وحماسة شعبية ملحوظة، انطلقت منذ قليل اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية، حيث توافد آلاف الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان القادم.

مشاهد إنسانية تخطف الأنظار

على عتبات اللجان الانتخابية، تتجلى صورة مصر الحقيقية، فكبار السن من الرجال والنساء، تعلو وجوههم ابتسامات تختزل سنوات من الخبرة والحكمة. فيما حرصت المحافظة على توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، لتسهيل انتقالهم داخل اللجان، في خطوة إنسانية لضمان مشاركة الجميع.

ويبدو ان الشباب حاضر بقوة في هذه المناسبة الوطنية .. يتقدمون الصفوف حاملين الأعلام المصرية ،حيث توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت عند التاسعة صباحًا، معبرين عن أملهم في إحداث التغيير الإيجابي من خلال صناديق الاقتراع.

تجهيزات مكثفة لاستقبال الناخبين

تحت شعار "انتخابات آمنة وميسرة"، أنهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها الشاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. ووفقًا للبيانات الرسمية، التي تجرى الانتخابات في 5 دوائر انتخابية تضم 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، يصوت فيها أكثر من 4.4 مليون ناخب لتأدية حقهم الانتخابي.

وشملت الاستعدادات رفع كفاءة مقار اللجان وتحسين مستوى النظافة والإنارة، فضلاً عن إنشاء غرف عمليات في جميع الأحياء مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

تأمين شامل وطاقة مستدامة

لضمان بيئة انتخابية آمنة، نفذت مديرية أمن الإسكندرية خطة أمنية متكاملة تشمل انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع تعزيز الوجود الأمني بخدمات مرورية لتسهيل حركة الناخبين.

ولمواجهة أي طارئ، تم رفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء، والتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة والمولدات الكهربائية داخل المقار الرئيسية للجان العامة، لضمان استمرار العملية الانتخابية دون أي معوقات.

 

الإسكندرية مصر انتخابات خطة أمنية كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الداخلية العراقية: مقتل عنصري أمن وإصابة مدنيين بمشاجرة أمام مقر مرشح بالانتخابات

المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح واحد بمطروح دون تأثير على العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري

دعم لجان أسوان باثنين من المستشارين.. تفاصيل

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد