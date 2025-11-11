بين دعم الشباب وحرص كبار السن.. صناديق الاقتراع في الإسكندرية تشهد إقبالاً متزايداً

وسط أجواء احتفالية وحماسة شعبية ملحوظة، انطلقت منذ قليل اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية، حيث توافد آلاف الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان القادم.

مشاهد إنسانية تخطف الأنظار

على عتبات اللجان الانتخابية، تتجلى صورة مصر الحقيقية، فكبار السن من الرجال والنساء، تعلو وجوههم ابتسامات تختزل سنوات من الخبرة والحكمة. فيما حرصت المحافظة على توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، لتسهيل انتقالهم داخل اللجان، في خطوة إنسانية لضمان مشاركة الجميع.

ويبدو ان الشباب حاضر بقوة في هذه المناسبة الوطنية .. يتقدمون الصفوف حاملين الأعلام المصرية ،حيث توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت عند التاسعة صباحًا، معبرين عن أملهم في إحداث التغيير الإيجابي من خلال صناديق الاقتراع.

تجهيزات مكثفة لاستقبال الناخبين

تحت شعار "انتخابات آمنة وميسرة"، أنهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها الشاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. ووفقًا للبيانات الرسمية، التي تجرى الانتخابات في 5 دوائر انتخابية تضم 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، يصوت فيها أكثر من 4.4 مليون ناخب لتأدية حقهم الانتخابي.

وشملت الاستعدادات رفع كفاءة مقار اللجان وتحسين مستوى النظافة والإنارة، فضلاً عن إنشاء غرف عمليات في جميع الأحياء مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

تأمين شامل وطاقة مستدامة

لضمان بيئة انتخابية آمنة، نفذت مديرية أمن الإسكندرية خطة أمنية متكاملة تشمل انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع تعزيز الوجود الأمني بخدمات مرورية لتسهيل حركة الناخبين.

ولمواجهة أي طارئ، تم رفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء، والتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة والمولدات الكهربائية داخل المقار الرئيسية للجان العامة، لضمان استمرار العملية الانتخابية دون أي معوقات.



