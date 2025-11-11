قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح للقضاة طلب بطاقات اقتراع إضافية

رئيس غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح طلب القضاة بطاقات اقتراع إضافية
رئيس غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح طلب القضاة بطاقات اقتراع إضافية
إسلام دياب

قال القاضي أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة العمليات المركزية، إن الإقبال علي اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب يرجع للطبيعة الخاصة لهذه الانتخابات، وقوة كل مرشح والداعمين له بدائرته بالإضافة إلي توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف بنداري أن الهيئة أتاحت للقضاة رؤساء اللجان الانتخابية طلب بطاقات اقتراع إضافية في الدوائر التي تشهد كثافات من المواطنين.

وقد بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة متابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة مع فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في ثاني أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتستمر المتابعة حتى الساعة التاسعة مساء موعد غلق اللجان.

وتجرى اليوم ثاني أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. 

وذلك على النحو التالى:

-    الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا  (6634318 ناخبا)
-    الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا)
-    الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا)
-    بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا)
-    المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا)
-    أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا)
-    سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)
-     قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا)
-     الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا)
-     أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبا)
-     البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا)
-     الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا)
-     البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا)
-    مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا  (375543ناخبا).

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية بطاقات اقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته برفقة والدته

موجها رسالة عاطفية وسياسية.. رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته برفقة والدته |شاهد

الرئيس العراقي

مطالبا شعبه بالمشاركة.. رئيس العراق: الاقتراع "الطريق الوحيد" لتصحيح الأخطاء

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب

رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد