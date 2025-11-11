قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
محافظات

تحرش من خلف الجدران.. عامل يرشق فتاة بالطوب ويفتعل إيحاءات فاضحة في أخميم بسوهاج

المتهم أثناء الواقعة بسوهاج
المتهم أثناء الواقعة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة سكنية تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة تحرش غريبة من نوعها، بعدما فوجئت إحدى الفتيات بمحاولة عامل استدراجها باستخدام إلقاء الطوب والإيحاءات الجسدية الفاضحة، في وقت مبكر من فجر اليوم، في حادثة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

في الساعات الأولى من الفجر، عندما خرجت فتاة شابة إلى شرفة منزلها لأخذ بعض الأغراض، قبل أن تتعرض لاعتداء من نوع مختلف؛ إذ فوجئت بسقوط قطع طوب باتجاه الشرفة بشكل متكرر، الأمر الذي دفعها لتفقد مصدر الصوت من خلف أحد الأبواب الجانبية المطلة على الشارع.

فعل فاضح وصدمة فتاة

وبحسب رواية الفتاة، فقد رصدت رجلا يقف أمام منزل تحت الإنشاء مواجه لمنزلها، وكان يتعمّد الاختباء خلف الجدار، بينما يقوم بارتكاب إيحاءات خادشة للحياء ومحاولة لفت انتباهها بشكل متواصل.

وعندما واجهته بالسباب والتوبيخ، استمر في أفعاله دون أي تراجع، بل عاد لرشق الطوب كلما دخلت الفتاة إلى داخل منزلها، وقالت الفتاة إنها وثقت الواقعة كاملة باستخدام هاتفها المحمول، بعدما لاحظت إصرار المتهم على التحرش بها رغم صراخها واستغاثتها.

وأشارت إلى أن توقيت الفجر لم يسمح بوجود رجال في المنزل أو مرور أحد بالشارع، مما جعل الأمر أكثر خطورة، مضيفة أنها استفسرت من أحد الملاك القريبين من المنازل الجديدة تحت الإنشاء حول هوية الشخص، إلا أنه أكد لها أن المتهم ليس ضمن العمال أو الحراس العاملين بالموقع.

ونصحها بالتوجه إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ رسمي مدعوم بالفيديوهات التي التقطتها، وتستعد الفتاة حاليًا لتحرير محضر داخل ديوان مركز شرطة أخميم، على أن تُرفق بالبلاغ مقاطع الفيديو التي تُظهر ملامح المتهم، رغم محاولته إخفاء نصف وجهه باستخدام شال أثناء تنفيذ أفعاله.

وأكد مصدر مطلع أن مقاطع الفيديو ستكون كافية لتحديد هوية المتهم، خاصة أن المنطقة تحت رقابة عمال إنشاء وملاك عقارات يمكنهم التعرف عليه بسهولة، مشددًا على أن الواقعة تُعد أحد الأنماط المستحدثة للتحرش في الشوارع التي تستغل لحظات الهدوء والعزلة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فعل فاضح إيحاءات فتاة

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
كيا تيلورايد
تسلا
