تحرش من خلف الجدران.. عامل يرشق فتاة بالطوب ويفتعل إيحاءات فاضحة في أخميم بسوهاج

شهدت منطقة سكنية تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة تحرش غريبة من نوعها، بعدما فوجئت إحدى الفتيات بمحاولة عامل استدراجها باستخدام إلقاء الطوب والإيحاءات الجسدية الفاضحة، في وقت مبكر من فجر اليوم، في حادثة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

في الساعات الأولى من الفجر، عندما خرجت فتاة شابة إلى شرفة منزلها لأخذ بعض الأغراض، قبل أن تتعرض لاعتداء من نوع مختلف؛ إذ فوجئت بسقوط قطع طوب باتجاه الشرفة بشكل متكرر، الأمر الذي دفعها لتفقد مصدر الصوت من خلف أحد الأبواب الجانبية المطلة على الشارع.

فعل فاضح وصدمة فتاة

وبحسب رواية الفتاة، فقد رصدت رجلا يقف أمام منزل تحت الإنشاء مواجه لمنزلها، وكان يتعمّد الاختباء خلف الجدار، بينما يقوم بارتكاب إيحاءات خادشة للحياء ومحاولة لفت انتباهها بشكل متواصل.

وعندما واجهته بالسباب والتوبيخ، استمر في أفعاله دون أي تراجع، بل عاد لرشق الطوب كلما دخلت الفتاة إلى داخل منزلها، وقالت الفتاة إنها وثقت الواقعة كاملة باستخدام هاتفها المحمول، بعدما لاحظت إصرار المتهم على التحرش بها رغم صراخها واستغاثتها.

وأشارت إلى أن توقيت الفجر لم يسمح بوجود رجال في المنزل أو مرور أحد بالشارع، مما جعل الأمر أكثر خطورة، مضيفة أنها استفسرت من أحد الملاك القريبين من المنازل الجديدة تحت الإنشاء حول هوية الشخص، إلا أنه أكد لها أن المتهم ليس ضمن العمال أو الحراس العاملين بالموقع.

ونصحها بالتوجه إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ رسمي مدعوم بالفيديوهات التي التقطتها، وتستعد الفتاة حاليًا لتحرير محضر داخل ديوان مركز شرطة أخميم، على أن تُرفق بالبلاغ مقاطع الفيديو التي تُظهر ملامح المتهم، رغم محاولته إخفاء نصف وجهه باستخدام شال أثناء تنفيذ أفعاله.

وأكد مصدر مطلع أن مقاطع الفيديو ستكون كافية لتحديد هوية المتهم، خاصة أن المنطقة تحت رقابة عمال إنشاء وملاك عقارات يمكنهم التعرف عليه بسهولة، مشددًا على أن الواقعة تُعد أحد الأنماط المستحدثة للتحرش في الشوارع التي تستغل لحظات الهدوء والعزلة.