بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

عزة عاطف

كشفت شركة كيا رسميًا عن الجيل الجديد من سيارتها تيلورايد 2027، قبل الظهور العالمي الأول في معرض لوس أنجلوس للسيارات خلال الأسابيع المقبلة. 

وجاءت النسخة الجديدة من كيا تيلورايد بتصميم أكثر جرأة وصلابة من أي وقت مضى، مع واجهة أمامية ضخمة ومصابيح عمودية تمنحها حضورًا قويًا يوصف بأنه “كفيل بإخافة الأطفال من على بعد شارع كامل”، بحسب وصف بعض المواقع الأجنبية.

نمت السيارة في الحجم بشكل ملحوظ، إذ زاد الطول الإجمالي بمقدار 2.3 بوصة، وتم تمديد قاعدة العجلات بـ3 بوصات مقارنة بالجيل الحالي، ما يعني مزيدًا من المساحة الداخلية في الصف الثالث وصندوق الأمتعة. 

كما تستمر السيارة في تقديم تصميم ثلاثي الصفوف مع تجهيزات فاخرة تركز على الراحة والرحابة.

فئات متعددة وإصدار X-Pro المخصص للطرق الوعرة

ستتوفر تيلورايد 2027 بعدة فئات تشمل X-Pro القوية والمخصصة للطرق الوعرة، والتي ستحصل على تجهيزات إضافية مثل خطافات سحب أمامية، ونظام تعليق معزز، وجنوط سوداء بإطارات سميكة لتحمل التضاريس الصعبة. 

ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات في أمريكا الشمالية مطلع عام 2026.

لمسات فاخرة وتقنيات متقدمة

تتبنى المقصورة الداخلية لغة تصميم جديدة مستوحاة من سيارات كيا الكهربائية مثل EV9، مع شاشتين متصلتين قياس 12.3 بوصة لعرض العدادات ونظام المعلومات والترفيه. 

كما ستتضمن الفئات العليا نظام مساعدة القيادة المتقدمة، وكاميرات بزاوية 360 درجة، ونظام صوتي فاخر.

لم تكشف كيا بعد عن التفاصيل الكاملة للمحركات، لكن المصادر تشير إلى أن تيلورايد الجديدة قد تحصل للمرة الأولى على نظام دفع هجين قابل للشحن (PHEV)، إلى جانب محرك V6 سعة 3.5 لتر ونسخة هايبرد تيربو سعة 2.5 لتر.

سعر كيا تيلورايد 2027 

من المتوقع أن يبدأ سعر كيا تيلورايد 2027 من نحو 40 ألف دولار أمريكي في السوق الأمريكي، مع طرحها تدريجيًا في الأسواق العالمية لاحقًا، بما في ذلك الشرق الأوسط والخليج العربي.

