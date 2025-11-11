قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي

إسراء صبري

ينطلق، بعد دقائق، اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 14 محافظة.

وشهد محيط اللجان والمقار الانتخابية انتشارا أمنيا مكثفا، استعدادا لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحا.

اهتمام عالمي بالانتخابات 

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أمس، الاثنين، الإحصائيات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الـ 14.

وأوضح بنداري أن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تشمل محافظة الجيزة، وتضم 12 دائرة انتخابية، و775 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 6 ملايين و634 ألفا و318 ناخبا، ومحافظة بني سويف وتضم 4 دوائر انتخابية، و479 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 2 مليون و96 ألفا و676 ناخبا، ومحافظة الفيوم وتضم 4 دوائر انتخابية، و343 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و232 ألفا و98 ناخبا، ومحافظة المنيا وتضم 6 دوائر انتخابية، و621 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و831 ألفا و549 ناخبا.

وأضاف أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تشمل أيضا محافظة أسيوط، وتضم 4 دوائر و492 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و73 ألفا و726 ناخبا، ومحافظة الوادي الجديد، وتضم دائرتين انتخابيتين و60 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 195 ألفا و479 ناخبا، ومحافظة سوهاج وتضم 8 دوائر انتخابية و641 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب، ومحافظة قنا وتضم 4 دوائر انتخابية و352 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و215 ألفا و411 ناخبا، ومحافظة الأقصر وتضم 3 دوائر انتخابية، و147 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بها 922 ألفا و698 ناخبا.

وأشار إلى أن المرحلة تشمل أيضا محافظة أسوان، وتضم 4 دوائر انتخابية و190 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها مليونا و122 ألفا و806 ناخبين، ومحافظة البحر الأحمر، وتضم 3 دوائر انتخابية و68 لجنة فرعية ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 340 ألفا و360 ناخبا، ومحافظة الإسكندرية وتضم 5 دوائر انتخابية و558 لجنة فرعية، ويبلغ عدد ناخبيها 4 ملايين و475 ألفا و444 ناخبا، ومحافظة البحيرة وتضم 9 دوائر انتخابية و753 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و388 ألفا و114 ناخبا، ومحافظة مرسى مطروح، وتضم دائرتين انتخابيتين و127 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 375 ألفا و534 ناخبا.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

استولوا على مستلزمات غسيل كلوي بـ65 مليون جنيه.. محاكمة 9 متهمين بالرشوة

استولوا على مستلزمات غسيل كلوي بـ65 مليون جنيه.. محاكمة 9 متهمين بالرشوة

المستشار وجدي عبد المنعم

قاموا بتمويل الإرهاب.. محاكمة خلية داعش مدينة نصر بعد قليل

محكمة

قرار بشأن واقعة التعدي على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة في الإسكندرية

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

