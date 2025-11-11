قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
«شينخوا» الصينية تسلط الضوء على التنظيم الجيد للانتخابات في مصر

صورة من الانتخابات البرلمانية
صورة من الانتخابات البرلمانية
القسم الخارجي

اعتمدت وكالة الأنباء الصينية “شنيخوا” في تغطيتها ليوم التصويت الأول لانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لعام 2025، على إبراز الأجواء الانتخابية الإيجابية والتنظيم الجيد، مع تسليط الضوء على مشاركة واسعة للمواطنين في داخل البلاد، ما يعكس رؤية الصين بأن مصر تسعى إلى تعزيز مؤسساتها السياسية ودورها الإقليمي.

وفي تقرير نشرته الوكالة الصينية، أشارت إلى أن “التصويت بدأ أمس، الاثنين، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي تستمر حتى اليوم الثلاثاء. 

وركزت على صور الناخبين، واصفة مشاركة المواطنين بأنها «دلالة على التزام الشعب بواجبه الوطني واستخدام حقه الانتخابي»، خاصة في محافظات مثل الجيزة التي افتتحت فيها اللجان باكراً. 

المؤشرات الإيجابية في التغطية

ركزت “شينخوا” الصينية على الجانب اللوجستي من الاقتراع.

وذكر التقرير أن اللجان كانت جاهزة لاستقبال الناخبين، وأن العملية النيابية تسير “بشكل منظم” دون تعطل كبير.

وربطت النبرة الصينية الانتخابات بـ “مسار مصر نحو تعزيز مؤسساتها التشريعية”، وهو ما يعتبر في الإعلام الصيني إشارة إلى أن مصر من الدول التي تسعى لاستدامة دورها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

انعكاسات على الشئون الخارجية

من منظور دولي، تأتي تغطية “شنيخوا” لتؤشر إلى أن مصر تعرض نفسها أمام العالم كدولة تنفذ انتخابات منتظمة وتخلق بيئة سياسية يعتمد عليها، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين بها.

في بلاط العلاقات الخارجية، ينظر إلى مثل هذه التغطية الإيجابية باعتبارها “بطاقة” مصر في تعميق شراكاتها مع الصين وآسيا بوجه عام، لا سيما في ملفات البنية التحتية والاستثمار.

كذلك، يسلط التناول الإعلامي الصيني الضوء على أن مصر تواصل بناء “نموذجها السياسي المؤسسي” في منطقة تشهد تحولات، ما يعزز موقعها كقبلة للاستثمار والمبادرات من جانب الدول الآسيوية.

