اليوم الثاني.. انتشار أمني مكثف وتمشيط لجان ومقار انتخابات النواب

قبل ساعة من فتح صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 14 محافظة، شهد محيط اللجان والمقار الانتخابية انتشارا أمنيا مكثفا، استعدادا لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحا.



ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم /الثلاثاء/، قيام رجال الشرطة بتمشيط الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.



كما رصد مندوب (أ ش أ) تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر.



وفي السياق ذاته، قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بالمحافظات ال14، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وكان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أمس الإحصائيات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الـ 14.



وأوضح بنداري أن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تشمل محافظة الجيزة، وتضم 12 دائرة انتخابية، و775 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 6 ملايين و634 ألفا و318 ناخبا، ومحافظة بني سويف وتضم 4 دوائر انتخابية، و479 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 2 مليون و96 ألفا و676 ناخبا، ومحافظة الفيوم وتضم 4 دوائر انتخابية، و343 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و232 ألفا و98 ناخبا، ومحافظة المنيا وتضم 6 دوائر انتخابية، و621 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و831 ألفا و549 ناخبا.



وأضاف أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تشمل أيضا محافظة أسيوط، وتضم 4 دوائر و492 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و73 ألفا و726 ناخبا، ومحافظة الوادي الجديد، وتضم دائرتين انتخابيتين و60 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 195 ألفا و479 ناخبا، ومحافظة سوهاج وتضم 8 دوائر انتخابية و641 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب، ومحافظة قنا وتضم 4 دوائر انتخابية و352 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و215 ألفا و411 ناخبا، ومحافظة الأقصر وتضم 3 دوائر انتخابية، و147 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بها 922 ألفا و698 ناخبا.



وأشار إلى أن المرحلة تشمل أيضا محافظة أسوان، وتضم 4 دوائر انتخابية و190 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها مليونا و122 ألفا و806 ناخبين، ومحافظة البحر الأحمر، وتضم 3 دوائر انتخابية و68 لجنة فرعية ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 340 ألفا و360 ناخبا، ومحافظة الإسكندرية وتضم 5 دوائر انتخابية و558 لجنة فرعية، ويبلغ عدد ناخبيها 4 ملايين و475 ألفا و444 ناخبا، ومحافظة البحيرة وتضم 9 دوائر انتخابية و753 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و388 ألفا و114 ناخبا، ومحافظة مرسى مطروح، وتضم دائرتين انتخابيتين و127 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 375 ألفا و534 ناخبا.

