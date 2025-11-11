رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك ، وسط متابعة دقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية في السوق.

سعر الدولار اليوم مؤشراً رئيسياً لأداء الاقتصاد ، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسعار وحركة التجارة والاستيراد والاستثمار في مختلف القطاعات.



استقرار الدولار أمام الجنيه المصري

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم بعد فترة من التوازن في سوق الصرف ، نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار العملة الوطنية ودعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي تجاوز الـ50 مليار دولار لأول مرة.

يشهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا منذ بداية الربع الأخير من عام 2025، مع اتجاه نحو ثبات الأسعار دون تقلبات حادة في السوق.



أسعار الدولار اليوم في البنوك

وفيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار اليوم في عدد من البنوك وفقًا لآخر تحديثات التعاملات:

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 47.23 جنيه – البيع: 47.33 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 47.22 جنيه – البيع: 47.32 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 47.22 جنيه – البيع: 47.32 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 47.21 جنيه – البيع: 47.31 جنيه

المصرف المتحد:

الشراء: 47.25 جنيه – البيع: 47.35 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

الشراء: 47.20 جنيه – البيع: 47.30 جنيه

سعر الدولار اليوم

بحسب آخر تحديثات السوق ، سجل سعر الدولار اليوم في مصر نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرار حركة العملة الأمريكية في نطاق محدود دون أي ارتفاعات ملحوظة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في مصر

وفي إطار متابعة حركة العملات الأجنبية، سجلت الأسعار التالية اليوم في البنوك:

اليورو الأوروبي: الشراء 54.50 جنيه – البيع 54.81 جنيه

الجنيه الإسترليني: الشراء 62.03 جنيه – البيع 62.41 جنيه

الدينار الكويتي: الشراء 153.11 جنيه – البيع 154.13 جنيه

الريال السعودي: الشراء 12.54 جنيه – البيع 12.61 جنيه

الدرهم الإماراتي: الشراء 12.84 جنيه – البيع 12.88 جنيه

الريال القطري: الشراء 11.98 جنيه – البيع 12.98 جنيه

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي الصادرات السلعية، وعودة السياحة بقوة، إلى جانب استقرار سوق الذهب والبورصة، مما ساهم في دعم المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك الرسمية.



كما أن البنك المركزي المصري يواصل سياساته الهادفة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، عبر آليات مرنة تضمن استقرار سعر الدولار اليوم.