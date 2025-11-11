قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
رغم اعتراض البعض.. الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء وحدة استخبارات جديدة
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك ، وسط متابعة دقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية في السوق.

سعر الدولار اليوم مؤشراً رئيسياً لأداء الاقتصاد ، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسعار  وحركة التجارة والاستيراد والاستثمار في مختلف القطاعات.

استقرار الدولار أمام الجنيه المصري

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم بعد فترة من التوازن في سوق الصرف ، نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار العملة الوطنية ودعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي تجاوز الـ50 مليار دولار لأول مرة. 

يشهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا منذ بداية الربع الأخير من عام 2025، مع اتجاه نحو ثبات الأسعار دون تقلبات حادة في السوق.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

وفيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار اليوم في عدد من البنوك وفقًا لآخر تحديثات التعاملات:

البنك الأهلي المصري:
الشراء: 47.23 جنيه – البيع: 47.33 جنيه

بنك مصر:
الشراء: 47.22 جنيه – البيع: 47.32 جنيه

بنك الإسكندرية:
الشراء: 47.22 جنيه – البيع: 47.32 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 47.21 جنيه – البيع: 47.31 جنيه

المصرف المتحد:
الشراء: 47.25 جنيه – البيع: 47.35 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:
الشراء: 47.20 جنيه – البيع: 47.30 جنيه

سعر الدولار اليوم 

بحسب آخر تحديثات السوق ، سجل سعر الدولار اليوم في مصر نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرار حركة العملة الأمريكية في نطاق محدود دون أي ارتفاعات ملحوظة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في مصر

وفي إطار متابعة حركة العملات الأجنبية، سجلت الأسعار التالية اليوم في البنوك:

اليورو الأوروبي: الشراء 54.50 جنيه – البيع 54.81 جنيه

الجنيه الإسترليني: الشراء 62.03 جنيه – البيع 62.41 جنيه

الدينار الكويتي: الشراء 153.11 جنيه – البيع 154.13 جنيه

الريال السعودي: الشراء 12.54 جنيه – البيع 12.61 جنيه

الدرهم الإماراتي: الشراء 12.84 جنيه – البيع 12.88 جنيه

الريال القطري: الشراء 11.98 جنيه – البيع 12.98 جنيه

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي الصادرات السلعية، وعودة السياحة بقوة، إلى جانب استقرار سوق الذهب والبورصة، مما ساهم في دعم المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك الرسمية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

كما أن البنك المركزي المصري يواصل سياساته الهادفة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، عبر آليات مرنة تضمن استقرار سعر الدولار اليوم.

الدولار اليوم الدولار سعر الدولار اليوم الدولار أسعار الدولار اليوم في البنوك الدولار أمام الجنيه البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

بالصور

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد