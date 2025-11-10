قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 نوفمبر 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 10 نوفمبر 2025
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 10 نوفمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 10 نوفمبر 2025، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار داخل البنك المركزي؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي الآن نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في مصر

ما سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك مصر؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

ما سعر الأخضر داخل بنك الإسكندرية؟

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن إلى 47.20 جنيه للشراء، 47.30 جنيه للبيع.

ما سعر العملة الأمريكية داخل المصرف المتحد الآن؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار

ما سعر الدولار داخل بنك قناة السويس؟

سجل سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.

ما سعر الأخضر داخل البنك التجاري الدولي؟

سجل سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي نحو 47.19 جنيه للشراء، 47.29 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك بركة؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك البركة نحو 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ما سعر الدولار داخل بنك فيصل؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك فيصل نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك الكويت الوطني نحو 47.31 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار الآن مقابل الجنيه سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية خلال جولته المسائية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

محافظ الأقصر يتفقد اللجان خلال جولته المسائية لمتابعة سير التصويت بانتخابات النواب

جانب من الاجتماع

حلول غير تقليدية للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

النواب

الاطمئنان على صحة رئيس لجنة باسوان لإصابته فى حادث سير

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد