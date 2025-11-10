سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 نوفمبر 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 10 نوفمبر 2025، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار داخل البنك المركزي؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي الآن نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك مصر؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

ما سعر الأخضر داخل بنك الإسكندرية؟

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن إلى 47.20 جنيه للشراء، 47.30 جنيه للبيع.

ما سعر العملة الأمريكية داخل المصرف المتحد الآن؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك قناة السويس؟

سجل سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.

ما سعر الأخضر داخل البنك التجاري الدولي؟

سجل سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي نحو 47.19 جنيه للشراء، 47.29 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك بركة؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك البركة نحو 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك فيصل؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك فيصل نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني؟

بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك الكويت الوطني نحو 47.31 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع.