البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 40 مليون دولار لنمو الطاقة المتجددة بأفريقيا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن زيادة استثماره بمقدار 40 مليون دولار أمريكي في إحدى الشركات الرائدة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والعميل طويل الأمد للبنك.

وبذلك، يرتفع إجمالي التزام البنك بالاستثمار في رأس مال الشركة من 101.5 مليون إلى 141.5 مليون دولار أمريكي. وسيدعم رأس المال الجديد في توفير ما يقارب 3 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الأسواق الأفريقية الرئيسية.

ويعكس هذا الاستثمار الإضافي دعم البنك المستمر لتطوير الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص في أفريقيا، ويتماشى مع أولوياته الاستراتيجية في دعم التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة.

وتمتلك الشركة محفظة مشاريع تشغيلية للطاقة الشمسية والرياح تزيد قدرتها عن 1.3 جيجاواط في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بالإضافة إلى مشاريع قيد التطوير بقدرة تبلغ حوالي 3 جيجاواط من المقرر تنفيذها على المدى القريب. ومن خلال توسعها، تواصل توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، مما يُسهم في دفع عجلة النمو، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، ودعم التحول الأخضر في القارة الأفريقية.

من جانبه، قال هاري بويد-كاربنتر، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا تعزيز شراكتنا ودعم الجهود لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة. أما خارج مصر، فيمثل هذا الاستثمار الجديد خطوةً مهمة في توسيع نطاق عمل الشركة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث نرى إمكانات هائلة لتوسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. معًا نهدف إلى توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة للاقتصادات سريعة النمو، ودفع عجلة التحول الأخضر في أفريقيا".

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 13.5 مليار يورو في 207 مشاريع في جميع أنحاء البلاد