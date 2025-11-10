أمواج عاتية تضرب جزيرة بإسبانيا والسلطات تحذر من البحر

أ ش أ

ضربت أمواج عاتية جزيرة تينيريفي الإسبانية؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين، في حين حذرت فرق الإنقاذ من تدهور حالة البحر.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية - في نشرتها الفرنسية اليوم /الإثنين/ - أن أمواج عاتية ضربت ساحل /تينيريفي/، إحدى جزر الكناري الإسبانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين.



وجرفت الأمواج امرأة إلى البحر في /بويرتو دي لا كروز/، بينما لقي رجلان حتفهما في حادثين منفصلين في /سانتا كروز دي تينيريفي/ و/غراناديلا/.



ونفذت فرق الإنقاذ عدة عمليات، بينما حثت السلطات السكان والسياح على الابتعاد عن المسارات الساحلية وتجنب تصوير الأمواج الهائجة.



وحذرت السلطات من أن جزر الكناري في حالة تأهب بسبب الظروف الساحلية الخطيرة.