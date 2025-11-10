قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة

مسيرات
مسيرات
أ ش أ

كشفت مجلة "ديفينس نيوز" أن ألمانيا بصدد تطوير وإدماج نظام "صواريخ مصغرة" صُممت خصيصاً لاعتراض الطائرات المسيّرة وتتبعها وإسقاطها بتكلفة زهيدة، فيما وافق المشرعون الألمان على تمويل المقترح في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.


وقالت المجلة الدولية المعنية بشئون الدفاع إن "الصاروخ المصغر المضاد للطائرات المسيّرة"، الذي أطلق عليه اختصاراً "سادم"، سيُثبت على متن مركبات "سكاي رينجر 30" المضادة للطائرات، التي تنتجها عملاق صناعة الدفاع الألمانية "راينميتال"، مبينة أن الصاروخ المصغر مصمم ليكون مكملاً للسلاح الرئيسي، وهو المدفع المثبت أعلى المركبة. 


ومن المقرر أن تتولى شركة "إم بي دي إيه" إنتاج الصاروخ المصغر الجديد، الذي أطلقت عليه اسم "ديفيندإير". ولم تتطرق المجلة إلى كلفة الصاروخ الجديد، واكتفت بالقول إنها "زهيدة".


وقالت شركة "راينميتال" - في ردها على رسالة عبر البريد الإلكتروني للمجلة - إن القاذفة المطلوبة لإدماج الصواريخ المصغرة "سادم" ضمن "سكاي رينجر 30" تم تثبيتها ضمن برج المركبة، وستكون قادرة على حمل ما بين 9 و12 صاروخاً، حسب تصميم أنابيب الإطلاق. 


ويُسهم الصاروخ الجديد في زيادة مدى الاشتباك للمركبة "سكاي رينجر" من كيلومترين إلى 6 كيلومترات، وفق تقارير سابقة. كما ستُزوَّد الصواريخ المصغرة الجديدة بقدرات تتبع خاصة ورأس حربية مُصممة لمهاجمة مسيّرات يصل وزنها إلى 150 كيلوجراماً، وتعرف بـ"الفئة 1" من المركبات الجوية المسيّرة. 


من جانبه، أكدت القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) أنه بدخول هذه الصواريخ في الخدمة، ستصبح منظومة "سكاي رينجر": "قادرة تماما على الدفاع ضد المسيّرات الصغيرة والمتناهية في الصغر." وفي بيان أصدره الجيش، قال إن ذلك يأتي إنعكاساً للدروس المستقاة من أوكرانيا، حيث يشكل استخدام المسيرات الصغيرة والمتناهية في الصغر "تهديداً مهماً للسكان، والجنود، ومنظومات التسليح، والبنية التحتية الأساسية."


وأفاد بيان الجيش بأن المدفع الرئيسي لمنظومة "سكاي رينجر" إلى جانب الصواريخ المصغرة، سيتيح للمركبة تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيّرة في الاشتباك الواحد، مبيناً أنها المرة الأولى التي تدخل فيها مركبة مدرعة للدفاع الجوي مصممة للتصدي للطائرات المسيّرة ضمن ترسانة الجيش الألماني.


ولفتت المجلة إلى ان قرار اعتماد الصواريخ المصغرة "سادم" بدلاً من الخيارات البديلة، ومن بينها صواريخ "ستينجر"، اتخذته الحكومة الألمانية في مايو الماضي. وتشكل موافقة البرلمان الألماني (البوندستاج) عقبة قانونية أساسية يتعين أن يجتازها أي مشروع مشتريات عسكرية لا تقل قيمته عن 25 مليون يورو (بما يعادل 28.8 مليون دولار أمريكي).


وتصل تكلفة تطوير الصاروخ المصغر الجديد وشرائه نحو 490 مليون يورو، أي ما يعادل 565 مليون دولار، وفق تقارير نشرها موقع "هارتبانكت.دي إي" الألماني المتخصص في الشؤون العسكرية.
ومن المقرر أن يضاف "نظام الصواريخ المصغرة المضادة للمسيّرات" (سادم) إلى قائمة المنظومات المؤهلة ضمن "مبادرة درع السماء الأوروبية"، التي أطلقتها الحكومة الألمانية السابقة باعتبارها مبادرة عابرة للحدود في أوروبا لمواجهة إشكالية نقص قدرات الدفاع الجوي في القارة.
وتشير المجلة إلى أن ألمانيا وغيرها من الحكومات الأوروبية هرولت لسد فجوات القدرات الأوروبية في منظومات الدفاع الجوي والصاروخي في أعقاب الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

ألمانيا صواريخ مصغرة مسيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير من الشباب على لجان الجيزة القومية في أول أيام انتخابات النواب 2025

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد