السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025

ولاء عبد الكريم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

استقر  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي ) لنحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.
هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، ميد بنك، نكست، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، قطر الوطني)  ليسجل 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول)  ليسجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

 47.27 جنيه للشراء.

47.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 
47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين 
47.30 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الإثنين
47.33 جنيه للبيع.

