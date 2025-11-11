توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال

بدأ ييس توروب، المدير الفني الدنماركي للنادي الأهلي، التحضير الجاد لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها أحد يومي 21 أو 22 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وطلب توروب من جهازه المعاون إعداد تقرير فني مفصل عن الفريق الجزائري، يتضمن نقاط القوة والضعف، وأبرز اللاعبين، وطريقة اللعب، تمهيدًا لوضع خطة مواجهة دقيقة تضمن انطلاقة قوية للمارد الأحمر في البطولة الإفريقية التي يسعى للاحتفاظ بلقبها.

ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني دراسة شبيبة القبائل بعمق فور انتهاء فترة الراحة الحالية للفريق، حيث منح لاعبي الأهلي إجازة لمدة 5 أيام عقب التتويج الأخير بكأس السوبر المصري في الإمارات، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي استضافها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة إيجل نوار البوروندي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، ليواصل الفريق مشواره نحو اللقب الإفريقي الذي يتطلع لتحقيقه من جديد تحت قيادة مدربه الدنماركي الجديد.