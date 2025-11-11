وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسراء صبري

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث انطلق اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 14 محافظة، شهد محيط اللجان والمقار الانتخابية انتشارا أمنيا مكثفا

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم /الثلاثاء/، قيام رجال الشرطة بتمشيط الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.

كما رصد مندوب (أ ش أ) تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر.

