الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومة بتزايد التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض جديد في معدلات الفائدة خلال ديسمبر؛ ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليبلغ 4135.55 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتسجل 4147.60 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف خلال شهر أكتوبر، مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.

كما أشار مسح نشر يوم الجمعة الماضي إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف خلال أوائل نوفمبر.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64% أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

من جهته، صرح عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي ستيفن ميران أمس، الاثنين، بأن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر، مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم وارتفاع البطالة.

ويستفيد الذهب عادة، وهو أصل لا يدر عائدا، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة ومن فترات التباطؤ أو الغموض الاقتصادي.

