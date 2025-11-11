قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية
الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية
أ ش أ

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومة بتزايد التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض جديد في معدلات الفائدة خلال ديسمبر؛ ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليبلغ 4135.55 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتسجل 4147.60 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف خلال شهر أكتوبر، مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.

كما أشار مسح نشر يوم الجمعة الماضي إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف خلال أوائل نوفمبر.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64% أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

من جهته، صرح عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي ستيفن ميران أمس، الاثنين، بأن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر، مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم وارتفاع البطالة.

ويستفيد الذهب عادة، وهو أصل لا يدر عائدا، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة ومن فترات التباطؤ أو الغموض الاقتصادي.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق أمس على تسوية تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة؛ ما يضع حدا لحالة الجمود السياسي التي استمرت لأسابيع وتسببت في تعطيل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين وحرمان مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين من رواتبهم، فضلا عن إرباك حركة الطيران.
 

أسعار الذهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الإقبال على المعدن النفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

انقاذ أسرة بلا ماوى

بعد استغاثة فيسبوكية.. التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة

انتخابات مجلس النواب

المنظمة العربية: رصدنا انسحاب عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب

تواجد ملحوظ للعنصر النسائي بالفترة الصباحية من انتخابات النواب

لليوم الثاني على التوالي.. تواجد ملحوظ للعنصر النسائي بالفترة الصباحية من انتخابات النواب

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد