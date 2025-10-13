قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
شوبير الصغير: مقدرش أهاجم الصحافة..وحققت حلم والدي بالتأهل لكأس العالم
داخلية غزة تعلن السيطرة الكاملة على مجموعة مسلحة واعتقال 60 عنصرا
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
توك شو

قبل الانتخابات.. مجدي الجلاد: قوائم مجلس النواب لم تنته حتى هذه اللحظة

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أنه حتى هذه اللحظة قوائم مجلس النواب لم تنتهي، مشيرا إلى أن هناك تغيرات في الأسماء المطروحة لخوض انتخابات مجلس النواب.

وقال مجدي الجلاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن  هناك 284 مقعد داخل القوائم لم يتم الإتفاق عليهم، إضافة إلى أنه تم استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 رئيس لجنة، كانوا مشرفين على الإنتخابات السابقة.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن  هناك اتفاق بين القوائم، يتضمن، أن الأعضاء الذين خاضوا الإنتخابات خلال أخر دورتين لن يترشحوا، مؤكدا أن أكثر من 70% من الوجوه التي كانت موجود في مجلس النواب الماضي لن تكون موجودة خلال الانتخابات القادمة. 
 

