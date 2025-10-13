قبل الانتخابات.. مجدي الجلاد: قوائم مجلس النواب لم تنته حتى هذه اللحظة

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أنه حتى هذه اللحظة قوائم مجلس النواب لم تنتهي، مشيرا إلى أن هناك تغيرات في الأسماء المطروحة لخوض انتخابات مجلس النواب.

وقال مجدي الجلاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك 284 مقعد داخل القوائم لم يتم الإتفاق عليهم، إضافة إلى أنه تم استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 رئيس لجنة، كانوا مشرفين على الإنتخابات السابقة.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن هناك اتفاق بين القوائم، يتضمن، أن الأعضاء الذين خاضوا الإنتخابات خلال أخر دورتين لن يترشحوا، مؤكدا أن أكثر من 70% من الوجوه التي كانت موجود في مجلس النواب الماضي لن تكون موجودة خلال الانتخابات القادمة.

