مجدي الجلاد: تهجير الفلسطينيين خرق واضح لمعاهدة السلام مع إسرائيل

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنّ أي محاولة إسرائيلية لفرض تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الضغط السكاني على حدود مصر باستخدام المأساة الإنسانية في غزة يُعد بمثابة قنبلة بشرية تسعى إسرائيل لفرضها على الدولة المصرية.



وتابع، أنّ مصر لن تقبل خيانة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الدولية عرضت مساعدات مالية ضخمة مقابل استيعاب اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، إلا أنّ القاهرة رفضت تلك الإغراءات حفاظًا على ثوابتها الوطنية.

وشدد الجلاد على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، وأن محاولات تهجير الفلسطينيين ما هي إلا وسيلة لتفريغ الأرض المحتلة لصالح الاحتلال.



وأشار إلى أنّ موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يكلفه أثمانًا شخصية وسياسية، لكنه يعكس قناعة راسخة بأن هناك قضايا لا تُباع ولا تُشترى، وعلى رأسها الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني.



