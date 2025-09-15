مجدي الجلاد: الأهلي تاه في زحمة الصفقات والتعاقدات

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، مستوى لاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، خلال التعادل مع إنبي ببطولة الدوري.

وكتب الكاتب الصحفي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “لست حزينًا على نزيف النقاط الذي أصاب الأهلي منذ بداية الموسم، بقدر الأسى على سوء الأداء وتردي المستوى وغياب الروح.. ففي مباراته اليوم أمام انبي، شاهدنا العك الكروي في كل تفصيلة بالملعب.. وكأن الأهلي الذي نعرفه، تاه في زحمة الصفقات والتعاقدات والارتباك الإداري والفني”.

وأضاف: “نصف اللاعبين أو يزيد، لا يستحقون ارتداء ”الفانلة" الحمراء.. والنصف الثاني يبحث عن نفسه في الملعب.. لا تمريرة سليمة، لا فرصة ملعوبة، لا جملة فنية، ولا حتى كرة عشوائية..! جماهير الأهلي يبحثون عن فريقهم.. راح فين؟!.. ومين اللي جاب هؤلاء اللاعبين؟!.. عايزين الأهلي بتاعنا..!".



وتعثر فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أمام نظيره إنبي، خلال لقاءات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. انتهت المباراة التي لعبت على استاد عثمان أحمد عثمان، بالتعادل بهدف لكل فريق.

