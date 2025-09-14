الحياة بقى لونها إنبي.. تعليق ساخر من الغندور على تعادل الأهلي اليوم

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، علي تعادل الأهلي أمام إنبي إيجابيًا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال الغندور في فيديو عبر صفحته على «فيس بوك»: “الحياة بقى لونها إنبي.. وأنا إنبي وأنت إنبي”.



أضاف: “قولت إن الأهلي من أضعف الفرق في الدوري قبل كده، و5 ماتشات دلوقتي ولسه لحد الآن مقدمش حاجه”.

وتابع: “لأول مرة في الدوري العام من سنين الأهلي يكسب ماتش واحد من 5 ماتشات ويتعادل 3 ويتغلب ماتش، ويبقى مركزه الـ15”.

وختم : " النادي الأهلي فرقة كبيرة ويستحق الفوز، واللاعيبة اللي بتأخد ملايين يجب أن تقدم حاجه للفريق، ولكن الفريق مقدمش حاجه من أول الموسم".