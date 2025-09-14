الغندور: ضعف الحضور الجماهيري في مباراة إنبي والأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور علي عدد حضور جماهير مباراة إنبي والنادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "ضعف الحضور الجماهيري في مباراة انبي و زيزو يبدأ اللقاء بعد موافقة طبيب الفريق".



حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34 لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي رصيده للنقطة في المركز السابع.