أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة زيزو نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو لاعب فريق النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"التشخيص المبدئي لإصابة زيزو شد في العضلة الضامة وسيخضع لأشعة لتحديد حجم الاصابة".

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله خلال أحداث الشوط الأول من مباراة انبى المقامة بينهما فى ستاد عثمان أحمد عثمان فى الاسبوع السادس لبطولة الدوري .

وأكد أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته.