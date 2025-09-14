قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي بالدوري
محمود محيي الدين يتوقع تفوق الصين علي أمريكا لتحتل المركز الأول عالميا
صدمة حمراء.. زيزو يخرج مصابا خلال مواجهة الأهلي وإنبي بالدوري
مانشستر سيتى يكتسح اليونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

صدمة حمراء.. زيزو يخرج مصابا خلال مواجهة الأهلي وإنبي بالدوري

زيزو
زيزو
إسلام مقلد

تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لإصابة خلال مواجهة إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأصيب زيزو إصابة عضلية اجبرته على عدم استكمال اللقاء في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ليحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.


 

