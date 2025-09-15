شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرارات هامة من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، وعماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني.

تعثر فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أمام نظيره إنبي، خلال لقاءات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. انتهت المباراة التي لعبت على استاد عثمان أحمد عثمان، بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إعلامية بعد تعادل الأهلي أمام إنبي عبر شاشة النادي الأهلي: “المفروض كان في أجازة بكرة (الإثنين) والكابتن وليد صلاح الدين وعماد النحاس لغوها، وكمان في اجتماع مع الفريق لوضع النقاط فوق الحروف”.

وتحدث عن إصابة زيزو قائلا: “محدش يقدر يعرف مدة الغياب الخاصة بزيزو، لسة هيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة”.





