خالد جاد الله: الأهلي لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة إنبي

قال خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، إن حسين الشحات يتفوق على الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مشيرًا إلى معاناة الفريق الأحمر من تخمة في العناصر وعدم استغلال إمكانياتهم بالشكل الأمثل.



وأكد جاد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة اليوم، وبالتالي لا يمكن القول 'هارد لك'، الفريق لم يظهر بالمستوى الذي ننتظره".



وأضاف: "المشكلة ليست في المدرب، بل في تخمة اللاعبين الموجودة في الفريق. فين النجوم؟ ما ظهروا لا في مباراة اليوم ولا في المباراة الماضية. اليوم، لو لم تعرف أن الأهلي يرتدي الأحمر وإنبي الأزرق، لما شعرت بأي فرق بين الفريقين".



وتابع: “المستوى الفني في الأهلي جيد، لكن حتى الآن لم يظهر اللاعبون بالشكل الذي يثبت وجود نجوم في الفريق، ربما يعود السبب لتغيير الجهاز الفني أو لتولي عماد النحاس المهمة مؤخرًا”.

موقف الأجنحة

وأوضح جاد الله موقف الأجنحة: "من وجهة نظري، جميع الأجنحة المتاحة ماهرة ومؤثرة، لكن حسين الشحات هو الأفضل بينهم، رغم أنه لم يكن في قمة لياقته البدنية، وهو أفضل من بن شرقي وزيزو".



وأضاف: "لا بد من معاقبة زيزو لأنه لعب وهو مصاب، ما أثر على أداء الفريق وربما يبعده الفترة المقبلة".



واختتم نجم الأهلي السابق: “الهجوم في الفريق يملك الكفاءة، لكنه يحتاج لاعب وسط قادر على صناعة اللعب، ومحمد علي بن رمضان منذ عودة الفريق من مونديال الأندية لم يقدم الأداء المطلوب”.