رياضة

مصدر مقرب من تريزيجيه يكشف حقيقة احتفاله بهدفه في إنبي

إسلام مقلد

كشف مصدر مقرب من محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والأهلي، كواليس اللقطة التي أثارت جدلاً واسعًا عقب احتفاله بالهدف في مباراة إنبي الأخيرة، مؤكدًا أن ما قام به اللاعب لم يكن موجهاً لجماهير الأهلي على الإطلاق.

وأوضح المصدر أن تريزيجيه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير القلعة الحمراء، وهو ما دفعه أساسًا للعودة إلى صفوف الفريق، مشددًا على أن احتفاله كان رد فعل لحظي على موقف شخصي داخل الملعب.

وأشار إلى أن أحد الأفراد المتواجدين في المدرجات المقابلة وجه سبابًا لتريزيجيه وتطاول على والدته أثناء سير اللقاء، وهو ما أثار غضبه ودفعه إلى الرد بتلك الطريقة، لافتًا إلى أن الأمر لا يمت بصلة بجمهور الأهلي الذي يعتز به اللاعب ويفتخر بانتمائه إليه.

وأكد المقرب أن تريزيجيه يدرك مكانته لدى جماهير الأهلي، ويعتبرها الداعم الأول له في مسيرته، وأن الواقعة مجرد تصرف انفعالي تجاه فرد بعينه، وليس تجاه جماهير ناديه التي يحتفظ معها بعلاقة خاصة ومميزة.

تعادل الأهلي وإنبي

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34 لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي رصيده للنقطة في المركز السابع.

إصابة زيزو

وأصيب أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي إصابة عضلية أجبرته على عدم استكمال اللقاء في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ليحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وفي الدقيقة 45 أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد الشناوي حارس الأهلي لتدخله على مهاجم إنبي لكن الـ VAR  تدخل وألغى الكارت الأحمر واستبدله بالكارت الأصفر للشناوي.

تشكيل الأهلي

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف. 

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر

