وزيرة التضامن: تحرك فوري ورصد ميداني لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها حرصت على لقاء مديري المديريات مع مطلع العام الجديد لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المديريات، والتأكيد على ضرورة تقديم خدمات جيدة للمواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم للاستفادة من برامج ومشاريع الوزارة المتعددة في مختلف المحافظات.

وشددت الدكتورة مايا مرسي ، على ضرورة تكثيف المتابعة الدورية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون مسئولية المديريات متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ، وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات.

بالإضافة إلى الاستمرار في حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحرك الفوري والرصد الميداني لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم الخدمات لهم بالشارع وجذبهم للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية والتأكد من جودة الخدمات، ومراجعة كافة الجمعيات المسند لها مشروعات التأهيل للتأكد من قدرتها على إدارة تلك المشروعات والعمل على ترشيح جمعيات جديدة لديها القدرة علي الإدارة بشكل مؤسسي، فضلا عن العمل على المراجعة الدورية لكافة أعمال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بكل مديرية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مبادرة الإطعام التي أطلقتها الوزارة، ومطاعم " المحروسة" وتتعاون فيها الوزارة مع عدد من الوزارات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعد أحد البرامج المهمة التي توفر وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطاعم موزعة على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم الخدمة بشكل كريم.

وحققت تلك المبادرة نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث إنها تعمل على تحقيق أكثر من هدف، أولها توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، وثانيها دعم المرأة المعيلة من خلال عملها بتلك المطاعم، وثالثها تعزيز التكافل المجتمعي من خلال شراكات فعالة بين الدولة والمجتمع الأهلي.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، في ختام اللقاء عقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر مع مديري المديريات للوقوف على أبرز التحديات والعمل على تلبية احتياجات المديريات أولاً بأول.

وشهد اللقاء حضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، و محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية.