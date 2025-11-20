محافظ أسيوط: مدينتنا غنية بالمعالم السياحية وأبرزها مسار العائلة المقدسة

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن المحافظة غنية بالمعالم السياحية وابرزها مسار العائلة المقدسة والأديرة الأثرية التي يزورها السياح من مختلف أنحاء العالم .



وقال أبو النصر في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، :" محافظة أسيوط بها العديد من المدن الذكية ومنها مدينة أسيوط الجديدة ".

وعن ملف الزراعة قال هشام أبو النصر:" بدأنا في مراجعة مسارات المياه وفتح مسارات جديدة للاستفادة منها في أعمال الزراعة ".

وعن تطوير الطرق أكد هشام أبو النصر ، أن الرئيس السيسي يهتم بالمحاور الرئيسية للدولة بما يسهم في التقريب بين المحافظات".

ولفت هشام أبو النصر:" الدولة تهتم بجودة الطرق وتحسينها وصيانتها وزيادة الخدمان المقدمة عليها ".