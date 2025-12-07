قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حريق يلتهم مركبا بالكامل قرب محيط نادي الرياضات البحرية بالغردقة

ابراهيم جادالله

شبّ حريقٌ كبير مساء اليوم في بمركب بمحيط نادي الرياضات البحرية، ما أدى إلى احتراق مركبٍ كان راسيًا بالقرب من المرسى، حيث التهمت النيران كامل أجزاء المركب قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحادث.

بحسب مصادر ميدانية، فقد شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وعملت على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المراكب المجاورة.. وأكدت الفرق أن عملية الإطفاء استغرقت وقتًا بسبب سرعة انتشار النار في هيكل المركب.

ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية وفق المعلومات الأولية، بينما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات تشير إلى احتمال حدوث خلل فني داخل المركب.

ويواصل الجهات المعنية تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

اخبار البحر الأحمر حريق لنش الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة

