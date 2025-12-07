دفعت حياتها ثمنا لصون شرفها.. الإعدام لتاجر مواشي قتـ.ل زوجة عمه بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، تاجر مواشي، بالاعدام شنقا لقيامه بـ.ذبح زوجة عمه بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط.

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، هاني تاج الدين السيد الرئيس بالمحكمة، و محمد جمال علي ، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عليان جامع و وائل عبد الحميد.



العثور على جثة المجني عليها



تعود وقائع القضية 3410 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بحادث قـتل بقرية النخيلة وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " صفاء . م . خ " 37 عاما وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " خليفة . ع . ع " 20 عاما تاجر مواشي .

خلص عليها في غرفة نومها



وأشارت التحريات، إلى أن المجني عليها زوجة عم المتهم ونجلتها خطيبة شقيق المتهم وحاول المتهم إقامة علاقة غير شرعيه مع المجني عليها وبسبب رفضها قام بذبحها داخل غرفة نومها .

وكان المستشار خالد عبدالشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم " خليفة . ع . ع " تاجر مواشي الى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة انه في يوم 8 يناير 2023 بدائرة مركز أبوتيج قتل المجني عليها " صفاء . م . خ " عمدا مع سبق الإصرار بدافع انتقام تشبعت به نفسه حقدا وغلا بعد رفضها إقامة علاقة غير مشروعة معه فبيت النية وتفكر برويه ولم يجد لغايته إلا القتل سبيلا فاعد لذلك مخططا إجراميا احكم دقائقه درسا واستهله بتجهيز سلاح ابيض " سكين " ثم كمن أمام مسكنها متحينا خروج زوجها وتسلل خلسة إلى غرفتها وما أن ظفر بها نائمة في فراشها حتى أن باغتها بطعنات عديدة إصابات أماكن متفرقة بجسدها وأجهز عليها بنحر عنقها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.