الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

المتهم خلال محاكمته
المتهم خلال محاكمته
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، طالبا، بالإعدام شنقا  لقيامه بقتل زوجته في الصباحية بسبب شكوكه في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني تاج الدين السيد الرئيس بالمحكمة، و محمد جمال علي نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

طالب يقتل زوجته في الصباحية 


تعود وقائع القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى بلاغ من المتهم "محمد. م. ب" (24 عامًا)، طالب مقيم بقرية الفيما، يفيد بقيامه بذبح زوجته "أزهار. ع. م" (16 عامًا) داخل مسكن الزوجية.

انتقل معاون وحدة مباحث مركز الفتح، إلى موقع الحادث وتبين وجود المتهم جالسًا بجوار جثة زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام. 

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سكين ملقاة بجوار الجثة.

أمام وكيل نيابة الفتح أحمد أبو دولة، قال المتهم إنه تزوج من المجني عليها يوم 1 سبتمبر 2024، وبعد انتهاء حفل الزفاف صعدا إلى شقتهما. وفي اليوم التالي للعرس، لم يرَ دماء نتيجة العلاقة الزوجية مما أثار شكوكه بها. فأحضر سكينًا من المطبخ وذبحها حتى فصل رأسها عن جسدها وقام بحمل الرأس  والنزول بهاء إلى والديه بالطابق الأرضي بمنزلهم.

توصلت تحريات معاون وحدة مباحث مركز الفتح، إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وأنه اعتقد أن زوجته ليست بكرا مما دفعه لارتكاب الجريمة.

كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود جرح ذبحي بأعلى العنق وفصل للرأس عند مستوى الفقرات العنقية بين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى جروح قطعية بالوجه. كما تبين أن غشاء البكارة من النوع الحلقي وبه قطوع حديثة.

الدائرة الرابعة الاستئنافية جنايات أسيوط الإعدام شنقا قتل زوجته الصباحية جنايات الفتح طالب ينهي حياة زوجية

