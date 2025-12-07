حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ أحداث تجمهر الطالبية للحكم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد فاروق يوسف حسن المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 2628 لسنة 2014 جنايات الطالبية والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث تجمهر الطالبية ".. لجلسة 30 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

محاكمة متهم بـ " أحداث تجمهر الطالبية "

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة خلال عام 2014 أحداث شغب وتجمهر أعقبت دعوات للتظاهر، تزامنًا مع فترة شهدت البلاد فيها اضطرابات أمنية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة حينها، تجمّع عدد من الأشخاص في أحد شوارع الطالبية مرددين هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة، وأغلقوا الطريق العام وأعاقوا حركة المرور، كما قام بعض المشاركين بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف تجاه القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية تدخلت لفض التجمهر والسيطرة على الموقف بعد أن تطورت الأحداث إلى أعمال عنف وتخريب، أسفرت عن تلفيات بعدد من السيارات والمنشآت دون وقوع خسائر بشرية كبيرة.

أُحيلت الواقعة إلى محكمة جنايات الجيزة، التي نظرت القضية المقيدة برقم 2628 لسنة 2014 جنايات الطالبية، وتضمن أمر الإحالة اتهامات تتعلق بـ«التجمهر، واستعمال القوة والعنف، والانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة مواد قابلة للاشتعال».