صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ أحداث تجمهر الطالبية للحكم

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد فاروق يوسف حسن المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 2628 لسنة 2014 جنايات الطالبية والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث تجمهر الطالبية "..  لجلسة 30 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

محاكمة متهم بـ " أحداث تجمهر الطالبية "

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة خلال عام 2014 أحداث شغب وتجمهر أعقبت دعوات للتظاهر، تزامنًا مع فترة شهدت البلاد فيها اضطرابات أمنية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة حينها، تجمّع عدد من الأشخاص في أحد شوارع الطالبية مرددين هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة، وأغلقوا الطريق العام وأعاقوا حركة المرور، كما قام بعض المشاركين بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف تجاه القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية تدخلت لفض التجمهر والسيطرة على الموقف بعد أن تطورت الأحداث إلى أعمال عنف وتخريب، أسفرت عن تلفيات بعدد من السيارات والمنشآت دون وقوع خسائر بشرية كبيرة.

أُحيلت الواقعة إلى محكمة جنايات الجيزة، التي نظرت القضية المقيدة برقم 2628 لسنة 2014 جنايات الطالبية، وتضمن أمر الإحالة اتهامات تتعلق بـ«التجمهر، واستعمال القوة والعنف، والانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة مواد قابلة للاشتعال».

الطالبية أحداث تجمهر الطالبية جنايات الطالبية

