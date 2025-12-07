الإعدام شنقاً لشاب بتهمة إنهاء حياة شقيقته بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإعدام شاب شنقًا بتهمة إنهاء حياة شقيقته ذبحا داخل شقتها بمدينة نجع حمادي شمال قنا.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وسكرتارية محمد كحلاوى وأحمد أبوسحلي وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية لبداية العام الجارى، حينما عثرت أجهزة الأمنية بقنا على جثة فتاة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، داخل منزلها بنجع حمادى.



وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم بارتكاب الجريمة، شقيقها، حيث أنهى حياتها وأبلغ الجيران بإنهاء حياة شقيقته.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادى، والتى قضت بالإعدام شنقًا بعد أخذ رأى فضيلة المفتي، فى إعدام المتهم لإنهاء حياة شقيقته عمداً.

