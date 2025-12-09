أحكام متفاوتة للمتهمين بسرقة مقتنيات فيلا والد وزير الاتصالات بالجيزة

قضت محكمة جنح الجيزة، بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وحبس 3 اخرين سنة وكفالة 5 الاف جنيه لكل متهم بتهمة سرقة مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا والد وزير الاتصالات، كما قضت ببراءة باقي المتهمين من اتهام بإخفاء المسروقات.

سرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل الفيلا

ووجّهت النيابة العامة، في القضية رقم ٩٥٠٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح الطالبية، للمتهمين "أحمد. ف"، وشقيقه "إبراهيم. ف"، تهمة سرقة منقولات، بينما وُجّهت إلى "هشام. ا"، و"أحمد. ج"، و"عبد الستار. أ"، و٣ متهمين آخرين، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

واعترف المتهمان "أحمد. ف" وشقيقه "إبراهيم. ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل الفيلا، مستغلّين علمهما بخلوها من السكان، ثم قاما ببيع تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها أو أنها متحصلة من واقعة سرقة.

فيما أقرّ باقي المتهمين أمام النيابة العامة بتحصّلهم على المنقولات (من تحف ومقتنيات وبازارات) من المتهمين الأول والثاني، دون علمهم بأنها مسروقة من فيلا الوزير.