جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
حوادث

أحياء مصابين بجروح وكدمات.. انتشال 6 من أسفل أنقاض عقار إمبابة

ندى سويفى

انتشل رجال الإنقاذ البري ، 6 أحياء من أسفل أنقاض عقار إمبابة ، مصابين بعدة جروح وكدمات ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يناقش رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدد شهود العيان وأهالي منطقة الكيت كات لكشف ملابسات انهيار عقار إمبابة. 

وشهدت منطقة إمبابة، انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بإنهيار عقار بمنطقة إمبابة، وجه اللواء محمد مجدى أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وتبين من الفحص إنهيار عقار مكون 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة وتجري الآن قوات الإنقاذ البرى عمليات رفع الانقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين من سكان العقار ولازالت عمليات البحث جارية ، حيث تم الإستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسئولى حى إمبابة.

عقار إمبابة أنقاض عقار إمبابة إمبابة رجال الإنقاذ البري النجدة

