مصطفى شكشك: أنا أفضل من محمد هاني في الظهير الأيمن.. وفتحي مثلي الأعلى

شدد مصطفى شكشك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على أنه يستطيع منافسة أي لاعب مهما كان اسمه، مؤكدًا: الملعب والتدريب والمدرب هم الفيصل في تحديد من يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء، الجميع يبذل قصارى جهده، لكن شخصية اللاعب وقدراته وتنفيذه للتعليمات تمنحه أفضلية، أثق في إمكانياتي وأعمل على تطوير نفسي باستمرار حتى أكون جاهزًا للتفوق على أي لاعب.

وتابع "شكشك" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أنا أفضل من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ولو انتقلت إلى الأهلي سأكون قادرًا على منافسته واللعب على حسابه في النادي والمنتخب.

وأضاف لاعب إنبي: الباب مفتوح أمام جميع أندية دوري نايل، أما بالنسبة للأهلي والزمالك وبيراميدز، فعندما تأتي العروض الرسمية الجادة والمؤكدة سأختار منها الأنسب لي.

وواصل: دخول اسمي في منافسة مع لاعب أساسي في الأهلي ومنتخب مصر يمنحني دوافع أكبر وحماس إضافي وتركيز أعلى في التدريبات، وهذا ينعكس على مستواي وقدراتي وإمكانياتي في المباريات وهذا مهم كي أظهر بالشكل الأمثل أمام مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير وأؤكد أنني صفقة مستحقة.

وأردف: إبراهيم حسن ومحمد هاني من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية، لكن أحمد فتحي هو مثلي الأعلى والأفضل على الإطلاق، لاعب أسطوري لا يصدق.

وأنهى مصطفى شكشك حديثه: قادر على منافسة ثلاثي مركز الظهير الأيمن الكبار في الأهلي والزمالك وبيراميدز "محمد هاني وعمر جابر ومحمد الشيبي" والتفوق عليهم، أثق في إمكانياتي كثيرًا.