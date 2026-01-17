قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
رياضة

مصطفى شكشك: أنا أفضل من محمد هاني في الظهير الأيمن.. وفتحي مثلي الأعلى

مصطفى شكشك
مصطفى شكشك
إسراء أشرف

شدد مصطفى شكشك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على أنه يستطيع منافسة أي لاعب مهما كان اسمه، مؤكدًا: الملعب والتدريب والمدرب هم الفيصل في تحديد من يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء، الجميع يبذل قصارى جهده، لكن شخصية اللاعب وقدراته وتنفيذه للتعليمات تمنحه أفضلية، أثق في إمكانياتي وأعمل على تطوير نفسي باستمرار حتى أكون جاهزًا للتفوق على أي لاعب.

وتابع "شكشك" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أنا أفضل من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ولو انتقلت إلى الأهلي سأكون قادرًا على منافسته واللعب على حسابه في النادي والمنتخب.

وأضاف لاعب إنبي: الباب مفتوح أمام جميع أندية دوري نايل، أما بالنسبة للأهلي والزمالك وبيراميدز، فعندما تأتي العروض الرسمية الجادة والمؤكدة سأختار منها الأنسب لي.

وواصل: دخول اسمي في منافسة مع لاعب أساسي في الأهلي ومنتخب مصر يمنحني دوافع أكبر وحماس إضافي وتركيز أعلى في التدريبات، وهذا ينعكس على مستواي وقدراتي وإمكانياتي في المباريات وهذا مهم كي أظهر بالشكل الأمثل أمام مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير وأؤكد أنني صفقة مستحقة.

وأردف: إبراهيم حسن ومحمد هاني من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية، لكن أحمد فتحي هو مثلي الأعلى والأفضل على الإطلاق، لاعب أسطوري لا يصدق.

وأنهى مصطفى شكشك حديثه: قادر على منافسة ثلاثي مركز الظهير الأيمن الكبار في الأهلي والزمالك وبيراميدز "محمد هاني وعمر جابر ومحمد الشيبي" والتفوق عليهم، أثق في إمكانياتي كثيرًا.

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

