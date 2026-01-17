نجم انبي: هدفنا التواجد ضمن السبعة الكبار

قال مصطفى شكشك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إنه محظوظ للغاية بوجود أحمد فتحي نجم منتخب مصر السابق ضمن الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا الجوكر منحني فارقًا كبيرًا في المستوى، وعاهدته على تقديم موسم قوي لأخذ خطوة في نادي أكبر.

وتابع "شكشك" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إنبي نادي كبير وصاحب فضل على مسيرتي الكروية، لكني أطمح للعب في مكان أكبر، مضيفًا: أحمد فتحي يقف بجانبي بشكل غير عادي، نصائح وأحاديث داخل وخارج الملعب، لم أكن أتوقع أن تكون علاقتي قوية هكذا بأحد أساطير الكرة المصرية وهذا شرف كبير لي.

وأضاف لاعب إنبي: نصائح كل أعضاء الجهاز الفني هي عامل إيجابي قوي لي وللفريق، تحفزنا وتساعدنا ونحاول الاستفادة منهم ومن خبراتهم، وبالأخص أحمد فتحي، يمنحني تعليمات خاصة كان أهمها في مباراة البنك الأهلي بكأس مصر، ونجحت في تنفيذ تعليماته ومنح الفريق كرة هدف الفوز.

وواصل: أحمد فتحي هو أفضل ظهير أيمن في تاريخ كرة القدم المصرية بدون منافس.

وأردف: أتمنى تواجد إنبي ضمن السبعة الكبار في بطولة الدوري، والفوز بكل البطولات هذا الموسم دوري وكأس مصر وكأس العاصمة.

وأنهى مصطفى شكشك حديثه: الإمكانيات تمنحك فروقًا كبيرة في المنافسة، لا نستطيع تحديد شكل المنافسة بدون معرفة فرق مجموعة البطل ومجموعة الهبوط، سيراميكا كليوباترا يمكنه منافسة الأهلي والزمالك وبيراميدز على اللقب.