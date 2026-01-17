مصطفى شكشك: حمزة الجمل "كلمة السر" الموسم الحالي

أكد مصطفى شكشك ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل هو أفضل جهاز فني قاد الفريق البترولي، مشددًا على أن تواجد لاعبين دوليين كبار حققوا بطولات في الجهاز الفني يمنح أفضلية كبيرة للفريق وللاعبين، وأن جزء كبير مما تحقق من نتائج يعود لهم.

وتابع "شكشك" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إنبي كان يعاني من مشاكل كثيرة في فريق كرة القدم في الموسم الماضي قبل مجىء حمزة الجمل وجهازه المعاون، لكن بعد قدومه تغير كل شيء حرفيًا.

وأضاف لاعب إنبي: نجح حمزة الجمل وجهازه المعاون في الإبقاء على الفريق في دوري نايل بعدد نقاط جيد بعدما كنا ننافس على الهبوط، بعدها بدأنا فترة الإعداد للموسم الحالي بشكل جيد جدًا، ثم انطلقنا مع بداية الموسم وحتى فترة التوقف الدولي من أجل كأس أمم إفريقيا نحقق نتائج جيدة ونقدم مستويات كبيرة ولم نخسر سوى مباراتين فقط، أحدهما في الدوري والآخرى في كأس العالم، حيث نتواجد حاليًا في المركز الثامن بجدول الترتيب.

واختتم مصطفى شكشك: المؤشرات في فترة الإعداد كانت تؤكد أن هذا الموسم سيكون مختلفًا في كل شيء، الجهاز الفني تحدث عن أهداف وطموحات الفريق هذا الموسم، بذلنا مجهودات كبيرة كإدارة وجهاز فني ولاعبين، والأجواء كانت رائعة، والدليل موسم قوي بنتائج جيدة.