الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن صفقات الأهلي.

الاهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر :

الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين وهم يوسف بلعمري وعمرو الجزار وهادي رياض ومروان عثمان".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 .

1- الأهلي - 4 نقاط .

2- يانج أفريكانز 4 نقاط .

3- شبيبة القبائل نقطة واحدة .

4- الجيش الملكي المغربي نقطة واحدة