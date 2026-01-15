قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك

خالد يوسف

مع دخول فصل الشتاء، وبرودة الجو القارسة التي تهبط الى درجتين في بعض المحافظات، ما يساعد في انتشار الانفلونزا وسيلان الأنف، ويحتاج جسم الانسان في فصل الشتاء إلى تدفئة إضافية، وقد تكون المشروبات الساخنة أحد أفضل الطرق للاحتفاظ بالحرارة، ويمكن لبعض المشروبات أن تساعد في تجنب المشكلات الصحية الشتوية مثل سيلان الأنف.

مشروبات شتوية تساعد على تدفئة الجسم

وفقا لموقع "هيلث لاين"،  هناك بعض المشروبات الشتوية الساخنة التي لا تساهم فقط في تدفئة الجسم، ولكن تساعد أيضاً في الحفاظ على صحتك، ومنها: 

ـ الشاي بالزنجبيل

الشاي بالزنجبيل أحد المشروبات المثالية لفصل الشتاء، إذ يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تعزيز المناعة.

كما أن الزنجبيل يساعد على تخفيف احتقان الأنف ويمنع سيلانه، ما يجعله مثاليًا في الأيام الباردة.

ـ شاي الأعشاب

شاي الأعشاب مثل شاي النعناع أو البابونج يعد خيارًا جيدًا للحفاظ على الدفء وتخفيف احتقان الأنف، خاصة أن الأعشاب الطبيعية لها تأثير مهدئ ويمكن أن تساعد في فتح الممرات التنفسية.

والنعناع يحتوي على خصائص تساعد في تهدئة الأعراض التنفسية مثل السعال.

ـ مشروب القرفة بالحليب

القرفة هي أحد التوابل الشهيرة التي يمكن أن توفر دفئًا فوريًا القرفة تساعد على تعزيز الدورة الدموية، وتحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا إضافة الحليب إليها يعزز من تأثيرها ويساعد في تهدئة الحلق.

ـ الكاكاو الساخن

الكاكاو ليس فقط مشروبًا لذيذًا، بل يحتوي على مكونات تحفز الشعور بالدفء كما أن الكاكاو غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي وتقلل من التهابات الحلق والأنف.

ـ الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للفيروسات، ما يجعله خيارًا رائعًا لفصل الشتاء.

يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تقوية المناعة ويخفف من أعراض البرد مثل سيلان الأنف.

ـ الليمون والعسل مع الماء الساخن

يعتبر مشروب الليمون مع العسل من أفضل المشروبات الشتوية لتعزيز الصحة.

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بينما يساعد الليمون على تقوية جهاز المناعة والتخفيف من التهابات الحلق والأنف.

سيلان الأنف مشروبات شتوية ساخنة تحافظ على حرارة جسمك فصل الشتاء انتشار الانفلونزا المشروبات الساخنة تقوية المناعة

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ازمة شيرين الصحية

حملة للتشويه… شقيق شيرين يكشف أسرارًا عن حالتها

سرقة طبيب الشرقية

ليس له حق… عمدة إكوه يكشف مفاجأة في قصة الاستيلاء على أموال طبيب الشرقية

حالة شيرين الصحية

كانو عيزنها متشتغلش.. شقيق شيرين يكشف حقيقة حالتها الصحية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

