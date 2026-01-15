تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك

مع دخول فصل الشتاء، وبرودة الجو القارسة التي تهبط الى درجتين في بعض المحافظات، ما يساعد في انتشار الانفلونزا وسيلان الأنف، ويحتاج جسم الانسان في فصل الشتاء إلى تدفئة إضافية، وقد تكون المشروبات الساخنة أحد أفضل الطرق للاحتفاظ بالحرارة، ويمكن لبعض المشروبات أن تساعد في تجنب المشكلات الصحية الشتوية مثل سيلان الأنف.

مشروبات شتوية تساعد على تدفئة الجسم

وفقا لموقع "هيلث لاين"، هناك بعض المشروبات الشتوية الساخنة التي لا تساهم فقط في تدفئة الجسم، ولكن تساعد أيضاً في الحفاظ على صحتك، ومنها:

ـ الشاي بالزنجبيل

الشاي بالزنجبيل أحد المشروبات المثالية لفصل الشتاء، إذ يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تعزيز المناعة.

كما أن الزنجبيل يساعد على تخفيف احتقان الأنف ويمنع سيلانه، ما يجعله مثاليًا في الأيام الباردة.

ـ شاي الأعشاب

شاي الأعشاب مثل شاي النعناع أو البابونج يعد خيارًا جيدًا للحفاظ على الدفء وتخفيف احتقان الأنف، خاصة أن الأعشاب الطبيعية لها تأثير مهدئ ويمكن أن تساعد في فتح الممرات التنفسية.

والنعناع يحتوي على خصائص تساعد في تهدئة الأعراض التنفسية مثل السعال.

ـ مشروب القرفة بالحليب

القرفة هي أحد التوابل الشهيرة التي يمكن أن توفر دفئًا فوريًا القرفة تساعد على تعزيز الدورة الدموية، وتحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا إضافة الحليب إليها يعزز من تأثيرها ويساعد في تهدئة الحلق.

ـ الكاكاو الساخن

الكاكاو ليس فقط مشروبًا لذيذًا، بل يحتوي على مكونات تحفز الشعور بالدفء كما أن الكاكاو غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي وتقلل من التهابات الحلق والأنف.

ـ الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للفيروسات، ما يجعله خيارًا رائعًا لفصل الشتاء.

يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تقوية المناعة ويخفف من أعراض البرد مثل سيلان الأنف.

ـ الليمون والعسل مع الماء الساخن

يعتبر مشروب الليمون مع العسل من أفضل المشروبات الشتوية لتعزيز الصحة.

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بينما يساعد الليمون على تقوية جهاز المناعة والتخفيف من التهابات الحلق والأنف.