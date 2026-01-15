بعد تصدره التريند.. فوائد تناول الهوت شوكليت لصحة القلب والدماغ

تصدر الهوت شوكليت التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع سعره في العديد من الكافيهات حتى أن وأصبح يتخطى سعر الكوب الواحد في بعض الأماكن بمصر الـ 300 جنيه مصري، وخاصة أنه واحد من أبرز المشروبات الشتوية التي يفضلها الجميع من الفئات العمرية المختلفة.

ما هو الهوت شوكليت؟

الهوت شوكليت مشروب شتوي مفضل ذو أصول عريقة، يقدم أكثر من مجرد الدفء والراحة، فهو غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو، مما يدعم صحة القلب، ويقلل الالتهابات، ويساعد في إدارة الوزن، ويحسن صحة البشرة، ويعزز وظائف الدماغ.

وبفضل انخفاض نسبة الدهون فيها واحتوائها على عناصر غذائية قيمة، يعدّ تناول كوب من الهوت شوكليت أو ما يعرف باسم الشوكولاتة الساخنة يوميًا طريقة لذيذة لدعم الصحة العامة خلال أشهر الشتاء الباردة.

ما هي الفوائد الصحية لشرب الهوت شوكليت؟

بحسب ما نشر في صحيفة تايمز ناو، لمكون الرئيسي في الشوكولاتة الساخنة الكاكاو غني بالعديد من العناصر الصحية، والتي تشمل مضادات الأكسدة مثل الفلافونولات والفيتوستيرولات التي تخفض بسرعة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تحمي من أي أمراض قلبية مبكرة أو أمراض الشريان التاجي أو النوبات القلبية، وفيما يلي فوائد تناول الهوت شوكليت.

يعزز صحة القلب

يساعد تناول الشوكولاتة الساخنة في الحفاظ على صحة القلب، ووفقًا للدراسات، فإن الشوكولاتة مفيدة أيضًا في علاج الرجفان الأذيني، وهو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا، حيث ترتجف حجرات القلب العلوية بسرعة وبشكل غير منتظم بسبب إشارات كهربائية مضطربة، ما يؤدي إلى نبض سريع وغير منتظم وضخ دم غير فعال، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب والإرهاق.

يساعد في إدارة الوزن

على الرغم من الاعتقاد السائد، إلا أن الشوكولاتة الساخنة تساعد في إنقاص الوزن والتحكم فيه.

وتشير الدراسات إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو تُحسّن حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري ويساعد في السيطرة على زيادة الوزن، وخاصة دهون البطن العنيدة.

مضاد للالتهابات

الشوكولاتة الساخنة غنية بمضادات الأكسدة، فإنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويسبب الالتهاب المزمن العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

يحسن البشرة

وتفيد مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو البشرة أيضًا من خلال حمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتحسين ترطيبها، وتعزيز الدورة الدموية، وتشير الدراسات إلى أن تناول الكاكاو قد يُحسّن ملمس البشرة ومظهرها.

يعزز صحة الدماغ

يستفيد الدماغ أيضًا من تناول الكاكاو يوميًا، فالكاكاو الساخن يدعم تدفق الدم الصحي إلى الدماغ، مما قد يساعد على التركيز والذاكرة.

وقد ربطت بعض الدراسات بين تناول الكاكاو بانتظام وتحسين أداء الدماغ، وخاصة لدى كبار السن.