قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد تصدره التريند.. فوائد تناول الهوت شوكليت لصحة القلب والدماغ

هوت شوكليت
هوت شوكليت
خالد يوسف

تصدر الهوت شوكليت التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع سعره في العديد من الكافيهات حتى أن وأصبح يتخطى سعر الكوب الواحد في بعض الأماكن بمصر الـ 300 جنيه مصري، وخاصة أنه واحد من أبرز المشروبات الشتوية التي يفضلها الجميع من الفئات العمرية المختلفة.

ما هو الهوت شوكليت؟ 

الهوت شوكليت مشروب شتوي مفضل ذو أصول عريقة، يقدم أكثر من مجرد الدفء والراحة، فهو غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو، مما يدعم صحة القلب، ويقلل الالتهابات، ويساعد في إدارة الوزن، ويحسن صحة البشرة، ويعزز وظائف الدماغ.

وبفضل انخفاض نسبة الدهون فيها واحتوائها على عناصر غذائية قيمة، يعدّ تناول كوب من الهوت شوكليت أو ما يعرف باسم الشوكولاتة الساخنة يوميًا طريقة لذيذة لدعم الصحة العامة خلال أشهر الشتاء الباردة.

ما هي الفوائد الصحية لشرب الهوت شوكليت؟

بحسب ما نشر في صحيفة تايمز ناو، لمكون الرئيسي في الشوكولاتة الساخنة الكاكاو غني بالعديد من العناصر الصحية، والتي تشمل مضادات الأكسدة مثل الفلافونولات والفيتوستيرولات التي تخفض بسرعة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تحمي من أي أمراض قلبية مبكرة أو أمراض الشريان التاجي أو النوبات القلبية، وفيما يلي فوائد تناول الهوت شوكليت.

يعزز صحة القلب

يساعد تناول الشوكولاتة الساخنة في الحفاظ على صحة القلب، ووفقًا للدراسات، فإن الشوكولاتة مفيدة أيضًا في علاج الرجفان الأذيني، وهو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا، حيث ترتجف حجرات القلب العلوية بسرعة وبشكل غير منتظم بسبب إشارات كهربائية مضطربة، ما يؤدي إلى نبض سريع وغير منتظم وضخ دم غير فعال، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب والإرهاق.

يساعد في إدارة الوزن

على الرغم من الاعتقاد السائد، إلا أن الشوكولاتة الساخنة تساعد في إنقاص الوزن والتحكم فيه.

وتشير الدراسات إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو تُحسّن حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري ويساعد في السيطرة على زيادة الوزن، وخاصة دهون البطن العنيدة.

مضاد للالتهابات

الشوكولاتة الساخنة غنية بمضادات الأكسدة، فإنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويسبب الالتهاب المزمن العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

يحسن البشرة

وتفيد مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو البشرة أيضًا من خلال حمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتحسين ترطيبها، وتعزيز الدورة الدموية، وتشير الدراسات إلى أن تناول الكاكاو قد يُحسّن ملمس البشرة ومظهرها.

يعزز صحة الدماغ

يستفيد الدماغ أيضًا من تناول الكاكاو يوميًا، فالكاكاو الساخن يدعم تدفق الدم الصحي إلى الدماغ، مما قد يساعد على التركيز والذاكرة. 

وقد ربطت بعض الدراسات بين تناول الكاكاو بانتظام وتحسين أداء الدماغ، وخاصة لدى كبار السن.

فوائد تناول الهوت شوكليت الهوت شوكليت صحة القلب والدماغ يعزز صحة الدماغ يحسن البشرة مضاد للالتهابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على لصين سرقا دراجة نارية بالجيزة

حبشي يتابع سير و انتظام الخدمات الأساسية بمدينة " سلام مصر" شرق بورسعيد

حبشي يتابع سير وانتظام الخدمات الأساسية بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد

المتهمين

سقوط لصوص سرقة أغطية الصرف الصحى بقنا

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد