بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

قدّم الشيف محمد حامد وصفة بطريقة سهلة لعمل بودرة الهوت شوكليت في المنزل، لتستمتعي بكوب ساخن وكريمي في أي وقت، بعيدًا عن المشروبات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة.

وأوضح الشيف محمد حامد أن هذه البودرة تصلح للتخزين في برطمان محكم الغلق، وتظل صالحة لشهر كامل بعيدًا عن الرطوبة، كما يمكن تعديل كمية السكر أو الكاكاو حسب الذوق الشخصي .

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

المكونات الأساسية:

كاكاو خام غير محلى

سكر بودرة

لبن بودرة كامل الدسم

نشا

فانيليا

رشة ملح

إضافات اختيارية: قرفة، نسكافيه

طريقة التحضير:

ـ يمزج الكاكاو، السكر، اللبن البودرة والنشا جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس.

ـ يضاف الفانيليا والملح وأي إضافات اختيارية مثل القرفة أو النسكافيه.

ـ تُحفظ البودرة في برطمان محكم الغلق، وتستخدم عند الحاجة.

طريقة الاستخدام:

ـ يتم إذابة ملعقتين كبيرتين من البودرة في كوب لبن ساخن مع التحريك المستمر.

ـ يمكن إضافة مارشميلو أو شوكولاتة مبشورة لتعزيز الطعم.

نصائح الشيف محمد حامد

ـ للحصول على نكهة أغنى، يمكن زيادة كمية الكاكاو.

ـ للأطفال يفضل الاستغناء عن النسكافيه.

ـ استخدام المخلوط في كوب لبن ساخن سيمنحكم مشروبًا دافئًا ومثاليًا لفصل الشتاء.

وتعد هذه الطريقة مثالية للهواة ومحبي المشروبات الساخنة، لأنها سهلة وسريعة، وتضمن الحصول على طعم غني دون أي مواد صناعية.